Cumprindo tabela no Espanhol, Barcelona vence o Celta de Vigo com gols de Depay e Aubameyang

Visca, Barça. Apenas cumprindo tabela no Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Celta de Vigo nesta terça-feira, pela 36ª rodada da competição nacional, e o time de Xavi Hernández bateu a equipe da Galícia por 3 a 1. Depay e Aubameyang (duas vezes) marcaram para o time da casa e Iago Aspas descontou no Camp Nou.FAZ E ME ABRAÇAEm um primeiro tempo equilibrado, o Barcelona e abriu o marcador aos 30 minutos. Dembélé fez linda jogada pela direita, deu uma caneta em Javi Galán e tocou para Memphis Depay no meio. O camisa 9 bateu de primeira e fez o gol catalão.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga

SEMPRE ELEAinda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Depay fez jogada pela esquerda e cruzou para o meio. A zaga do Celta se atrapalhou e Aubameyang aproveitou para ampliar. No início da etapa final, o gabonês fez o terceiro em mais uma bela jogada de Dembélé pela direita.

DESCONTOUO Celta de Vigo descontou aos cinco do segundo tempo com Iago Aspas. Ter Stegen saiu errado e entregou nos pés de Thiago Galhardo, que voltará ao Internacional, e o brasileiro tocou para o camisa 10 da equipe da Galícia descontar.

SEQUÊNCIA​Barcelona e Celta de Vigo voltam a campo no próximo fim de semana, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão encara o Getafe, fora de casa, enquanto a equipe da Galícia recebe o Elche. Os dois jogos acontecem no domingo.