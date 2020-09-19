Cuidados médicos e técnicos ajudam Palmeiras a vencer altitude

Crédito: César Greco/Palmeiras

O triunfo do Palmeiras no retorno da Libertadores, na altitude de La Paz, na Bolívia, trouxe vários motivos para celebração no clube. A quebra de um tabu que já durava 37 anos sem que um brasileiro vencesse o Bolívar, na casa deles, e o fato do Alviverde ter conseguido superar os pesados efeitos dos mais de 3.640m para a prática do futebol de alto rendimento.

​Com um trabalho multidisciplinar entre a comissão técnica e o Núcleo de Saúde e Performance, o clube se preparou de forma muito específica para essa missão complexa. A vitória começou já no domingo (13), quando a delegação viajou para a Bolívia na busca de mais tempo para uma melhor adaptação ao local e seus efeitos.

​- Tudo o que fizemos foi em cima da nossa experiência. Coordenamos junto à preparação física, médicos, fisiologistas, fisioterapeutas e nutricionista, expliquei da minha convicção. É um trabalho que pertence a todos e que facilitou para que a equipe entrasse em campo e não sentisse o desconforto da altitude. É simples, e às vezes o simples é sofisticado - completou Mello.

​Interdisciplinaridade em campo

​Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras, endossou a celebração pelos resultados do trabalho prévio de aclimatação e todo o processo de aquecimento dedicado à altitude.