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Cuiabá x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

A partida pela competição nacional terá transmissão no pay-per-view
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LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 16:02

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 16:02

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Cuiabá e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (30), às 22h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT.Campeão da Copa Libertadores da América sobre o Flamengo, o Verdão muda a chave para o Brasileirão. Na terceira posição da competição nacional com 59 pontos conquistados, o Alviverde vem de um empate contra o líder Atlético-MG por 2 a 2, no Allianz Parque.
Já o Cuiabá, por sua vez, está na 13ª colocação do torneio com 43 pontos e, na última rodada, empatou com o Bahia por 0 a 0, em Salvador-BA.
Cuiabá x Palmeiras terá transmissão AO VIVO no Premiere – pay-per-view.
Crédito: Foto:CésarGreco

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