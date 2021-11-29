Cuiabá x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Cuiabá e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (30), às 22h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT.Campeão da Copa Libertadores da América sobre o Flamengo, o Verdão muda a chave para o Brasileirão. Na terceira posição da competição nacional com 59 pontos conquistados, o Alviverde vem de um empate contra o líder Atlético-MG por 2 a 2, no Allianz Parque.