futebol

Cuiabá x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Para avançar às quartas da Copa do Brasil, o Alvinegro precisa vencer o time
mato-grossense por dois ou mais gols de diferença...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2020 às 17:00

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 17:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta terça-feira, o Cuiabá recebe o Botafogo, na Arena Pantanal, às 19h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, derrota alvinegra por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos.
Ainda sem treinador, o Botafogo será comandado mais uma vez pelo interino Flavio Tenius. Para avançar às quartas da Copa do Brasil, o Alvinegro precisa vencer o time mato-grossense por dois ou mais gols de diferença, já que foi derrotado no Nilton Santos. Caso vença por um gol, a partida será decidida nos pênaltis. O empate é dos donos da casa.
Em situação financeira delicada fora dos gramados, a classificação vale muito para os cofres do Alvinegro. Com premiação de R$ 3 milhões, a vaga é extremamente importante para o Botafogo.
FICHA TÉCNICA:CUIABÁ X BOTAFOGO Data/Hora: 03 de novembro de 2020 / 19hLocal: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Sidmar dos SantosMeurer (PR) e Ricardo Junio de Souza (MG)Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)Onde ver: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
CUIABÁ: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição, Lucas Hernández; Nenê Bonilha, Matheus Barbosa, Hayner, Elvis; Willians Santana, Maxwell. Técnico: Chamusca.
Desfalques: Everton Sena, Luiz Gustavo, Felipe Ferreira, Felipe Marques, Élton, Jenison e Marcinho (Atuaram por outras equipes na Copa do Brasil) Lenon e Rafael Gava (Lesionados)
BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Bruno Nazário, Kelvin, Warley e Matheus Babi. Técnico: Flavio Tenius.
Desfalques: Lecaros; Éber Bessa; Salomon Kalou; Gatito Fernandez.
PALPITES: Na redação do LANCE!, a classificação do Cuiabá é vista como mais provável por 80% das pessoas que responderam à enquete. O Botafogo ficou com apenas 20% das apostas para conquistar a vaga para as quartas de final.

