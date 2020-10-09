Cuiabá vence a Ponte Preta e dispara na liderança da Série B

Na Arena Pantanal, o Cuiabá confirmou o excelente momento, venceu a Ponte Preta por 2 a 1 e disparou na liderança da Série B. Com o placar, o Dourado chega aos 32 pontos. A Macaca é a quarta, com 24 pontos.Na próxima rodada, o Cuiabá encara o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. A Ponte Preta encara o Náutico, nos Aflitos.
O jogo
A expectativa de uma boa partida foi confirmada logo nos primeiros momentos. Antes mesmo dos 15 minutos, o Cuiabá assustou com Elton e a resposta da Ponte veio com João Paulo, em lance que triscou o poste de João Carlos.
Quando o Dourado acertou, ele foi mortal. Elvis recebeu na área, achou Felipe Marques sozinho e o atacante não desperdiçou, 1 a 0.
A vantagem poderia ter sido ampliada antes do intervalo, mas Ivan salvou. No cruzamento da esquerda, Elton desviou e o camisa 1 fez milagre.
Na etapa final o Cuiabá ampliou aos 12 minutos. De fora da área, Felipe Marques arriscou e acertou o cantinho de Ivan, 2 a 0.
Se o coletivo não funcionava, a Ponte só voltou para o jogo na bola parada. Apodi levantou, a bola passou por todo mundo e Luizão completou para o gol, 2 a 1.
Com a necessidade de buscar o empate, a Ponte não conseguia penetrar na zaga rival. O jeito foi apostar nos chutes de fora da área. Na melhor finalização, Pato arriscou e João Carlos fez boa defesa.