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Cuesta revela conversa com Carli e tem inspiração no Botafogo: 'Espero construir uma história como a dele'

Novo jogador do Botafogo afirmou que assistiu jogo contra o Corinthians, pela estreia do Campeonato Brasileiro, ao lado do camisa 3...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 15:26

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:26

Nada como ter uma inspiração "dentro de casa". Victor Cuesta chegou semana passada ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo, mas já tem um modelo a ser seguido no clube de General Severiano: Joel Carli.+ 'Profetinha' de Cotia, fenômeno na base e mudança em Portugal: quem é Lucas Fernandes, reforço do Botafogo
O novo camisa 15 do Glorioso, apresentado nesta quinta-feira em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, contou que já teve as primeiras conversas e coloca o "Capitán" como principal inspiração no clube.
- Me encontrei com ele no dia do jogo (contra o Corinthians), ele me convidou para ir no camarote que ele estava. Comentou um pouco da história, fez o gol do título do Carioca de 2018, espero que ele possa me ajudar... Espero construir uma história como a dele e seguir um pouco dos passos que ele seguiu aqui. Também converso bastante com o Gatito, aos poucos vou conhecendo o grupo. Vou fazer o meu melhor para ajudar esse grande clube - afirmou o argentino.

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