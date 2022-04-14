Cuesta revela conversa com Carli e tem inspiração no Botafogo: 'Espero construir uma história como a dele'

Nada como ter uma inspiração "dentro de casa". Victor Cuesta chegou semana passada ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo, mas já tem um modelo a ser seguido no clube de General Severiano: Joel Carli.+ 'Profetinha' de Cotia, fenômeno na base e mudança em Portugal: quem é Lucas Fernandes, reforço do Botafogo

- Me encontrei com ele no dia do jogo (contra o Corinthians), ele me convidou para ir no camarote que ele estava. Comentou um pouco da história, fez o gol do título do Carioca de 2018, espero que ele possa me ajudar... Espero construir uma história como a dele e seguir um pouco dos passos que ele seguiu aqui. Também converso bastante com o Gatito, aos poucos vou conhecendo o grupo. Vou fazer o meu melhor para ajudar esse grande clube - afirmou o argentino.