Cuesta prevê Botafogo forte contra o Flamengo: 'Não tem favorito'

Victor Cuesta está prestes a jogar o primeiro clássico pelo Botafogo. Com problemas na defesa, é provável que o argentino continue como titular no time de Luís Castro. O defensor deu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira e falou da importância do duelo contra o Flamengo, no domingo. + Botafogo tem desfalques na defesa para clássico contra o Flamengo, mas pode ter retorno ou novidade no setor

– Todo mundo espera por esse jogo. A semana vem sendo bem trabalhada e ainda temos dois dias (de treino). Estaremos preparados para um jogo disputado, de duas equipes que vão jogar para ganhar. Quem estiver focado nos detalhes vai ter mais chances - afirmou.

Apesar do Alvinegro ainda estar em construção, Cuesta vê o time com potencial para fazer frente com o rival.

– Não tem favorito para um jogo desses. É claro que a equipe deles é muito boa, mas nós confiamos no que estamos fazendo em campo. Estamos em uma crescente e esperamos mostrar essa nova cara da equipe nesse jogo contra o Flamengo - analisou.

– Garra e vontade nunca podem faltar. Treinamos de uma forma e vamos respeitar isso na hora de jogar. Quando perde a bola, todo mundo tem que se doar. O mister sabe o que faz para a gente sair com a vitória. Todo mundo está treinando para assimilar a ideia de linha alta, pressionar o tempo todo. Todos estão trabalhando muito forte - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE VICTOR CUESTA

Evolução– A equipe vem em uma crescente boa. Estamos nos conhecendo, temos muitos jogadores novos e precisamos de tempo para trabalhar. A equipe do Flamengo está há muito tempo junta. Mas cada jogo tem uma história, lutaremos muito por esses três pontos.

Rival– O Flamengo é muito qualificado, o elenco é muito forte. Todo jogo é decisivo no futebol brasileiro. Vamos nos preparar da melhor maneira para buscar os dois pontos que deixamos em casa contra o Juventude. Estamos nos preparando mais forte ainda.

Titularidade– Ainda não sei nem se eu jogo. Temos dois dias de trabalho com o mister, ele vai decidir quem está melhor. Trabalhamos sempre para estarmos à disposição.

Primeiro clássico no Rio– Estou aqui para competir, para sentir o que é jogar esse clássico. O clássico do Sul (Gre-Nal) é muito importante, mas Botafogo e Flamengo também são times muito grandes. Estou ansioso para dar o meu melhor.

Objetivo– Temos que focar no que a gente vem fazendo, trabalhar forte para assimilar a nossa ideia de jogo, independentemente da situação do rival. Nosso foco é o jogo de domingo.