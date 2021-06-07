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Cuello comemora golaço no Brasileirão e quer RB Bragantino focado em vencer na Copa do Brasil

Meia vem se destacando na atual temporada com Maurício Barbieri...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 15:14

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:14

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Com a ausência de Claudinho, na Seleção Olímpica, Tomás Cuello recebeu a oportunidade de jogar como titular pelo Red Bull Bragantino na 2ª rodada do Brasileirão, assim como aconteceu no jogo de ida da Copa do Brasil, contra o Fluminense. No duelo contra o Bahia, o argentino foi autor de um belo gol, o terceiro da equipe no empate por 3 a 3 e foi um dos destaques do duelo.Presente em 21 dos 25 jogos do Massa Bruta nesta temporada, o meia vem ganhando cada vez mais a confiança de Maurício Barbieri. Ele afirma que isso ajuda para que se sinta mais à vontade em campo e lamentou as oportunidades perdidas contra o Bahia para não conseguir a vitória.
- Foi um gol muito importante para mim, porque o professor vem depositando confiança em mim e isso ajuda bastante. Tive a felicidade de acertar o chute de fora da área e ajudar a equipe com o gol. Saímos atrás, conseguimos nos recuperar no jogo, até chegamos a virar, mas acredito que faltou um pouco de concentração e aproveitar as oportunidades para conseguirmos os três pontos.
Na próxima quarta-feira, o Red Bull Bragantino joga no Nabizão novamente, mas desta vez pelo jogo de volta Copa do Brasil. Após perder por 2 a 0 no Maracanã, a equipe de Bragança precisa vencer o Fluminense dois ou mais gols para levar aos pênaltis ou avançar de maneira direta na competição. Cuello sabe que a situação é difícil, porém ressalta a importância de anular os principais pontos da equipe carioca e não desperdiçar as chances de gol.- Agora viramos a chave de volta para a Copa do Brasil, onde temos um jogo difícil e nossa situação não está favorável, porém estamos focados em dar nosso máximo e reverter o placar. Sabemos que não será fácil, mas tudo é possível. Temos que estudar o time deles, anular os principais pontos e aproveitar o mando de campo para buscar a classificação - concluiu.

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