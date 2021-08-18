Cuello comemora classificação do RB Bragantino e pede foco da equipe nas semifinais da Sul-americana

Crédito: Ari Ferreira/RB Bragantino

Nesta terça-feira (17), o RB Bragantino deu mais um passo na Sul-Americana. Após jogo emocionante na ida, vencendo por 4 a 3, o Massa Bruta derrotou o Rosario Central por 1 a 0 no Nabizão e avançou às semifinais do torneio.

Tomás Cuello, que vem ganhando espaço no time titular, exaltou a confiança que o elenco ganha com o resultado. Ele afirma que a equipe já esperava um confronto difícil e ressalta a importância da classificação.- É uma vitória que nos dá muita confiança e resultado do trabalho que vem sendo feito por todos, com muita dedicação. Sabíamos que seria complicado, mas conseguimos a classificação e demos mais um passo importante para alcançar nosso objetivo - comentou o meio campista do Braga.