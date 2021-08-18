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Cuello comemora classificação do RB Bragantino e pede foco da equipe nas semifinais da Sul-americana

Meia exaltou desempenho do grupo mas pediu cuidado pois sabe que a competição não é fácil, independente do adversário que vem pela frente no caminho do Massa Bruta...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 16:19

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:19

Crédito: Ari Ferreira/RB Bragantino
Nesta terça-feira (17), o RB Bragantino deu mais um passo na Sul-Americana. Após jogo emocionante na ida, vencendo por 4 a 3, o Massa Bruta derrotou o Rosario Central por 1 a 0 no Nabizão e avançou às semifinais do torneio.
Tomás Cuello, que vem ganhando espaço no time titular, exaltou a confiança que o elenco ganha com o resultado. Ele afirma que a equipe já esperava um confronto difícil e ressalta a importância da classificação.- É uma vitória que nos dá muita confiança e resultado do trabalho que vem sendo feito por todos, com muita dedicação. Sabíamos que seria complicado, mas conseguimos a classificação e demos mais um passo importante para alcançar nosso objetivo - comentou o meio campista do Braga.
Agora, o RB Bragantino aguarda a definição de seu adversário, que sairá do cofronto entre Santos e Libertad nesta quinta-feira (19). O argentino destaca a dificuldade que terão independente da equipe que enfrentar, mas quer que o elenco mantenha o foco para chegar à decisão da competição.- O Santos é um time qualificado, que conhecemos mais por enfrentarmos no Brasileirão e Paulistão, mas o Libertad também está forte. Não temos preferência, pois sabemos da dificuldade que teremos nas duas partidas, então vamos estudar bastante o adversário para avançar à final - finalizou.

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