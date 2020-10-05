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futebol

Cuca vê Kaio 'importantíssimo' no Santos e festeja gol de M. Leonardo

Técnico do Peixe dá sequência ao centroavante, que fez bom jogo na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, no último domingo. Jovem de 17 anos entrou na etapa final e decidiu...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 08:00

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 08:00

O técnico Cuca fez questão de elogiar Kaio Jorge após a vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, o atacante é importantíssimo.
- Não é voto de confiança, ele é importantíssimo. É jovem, não pode ficar lá na frente de costas. Assim jogo não vai aparecer. Criamos alternativas, como hoje com Lucas Braga do lado dele. Participou bem, participou do gol do Pará. Foi muito competitivo, tecnicamente é bom jogador e está evoluindo - disse.
Além de Kaio, jogador que tem dado sequência, o comandante santista comentou o gol de Marcos Leonardo, que decidiu a partida em Goiânia. A empolgação foi tanta, que Cuca afirmou estar mais feliz que o menino de 17 anos.
- Tenho dado tranquilidade para ele. Para ele e para todos. Trato todos iguais. Na estratégia do jogo, trouxe Marinho para dentro para ter mais liberdade. Sacrifiquei um pouco os pontas. Quando colocamos o Madson, foi para ter mais força pela direita. Quando Marinho saiu, Marcos Leonardo entrou, de 17 anos. Estou mais feliz que ele, vocês não sabem do tamanho da alegria. Deu dor de barriga nele, quase tive que substituir. Imaginem a ansiedade. Viajei no tempo pensando e olhando isso. Deus tem abençoado trabalho dos meninos - explicou.

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