Cuca vê Kaio 'importantíssimo' no Santos e festeja gol de M. Leonardo

O técnico Cuca fez questão de elogiar Kaio Jorge após a vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, o atacante é importantíssimo.

- Não é voto de confiança, ele é importantíssimo. É jovem, não pode ficar lá na frente de costas. Assim jogo não vai aparecer. Criamos alternativas, como hoje com Lucas Braga do lado dele. Participou bem, participou do gol do Pará. Foi muito competitivo, tecnicamente é bom jogador e está evoluindo - disse.

Além de Kaio, jogador que tem dado sequência, o comandante santista comentou o gol de Marcos Leonardo, que decidiu a partida em Goiânia. A empolgação foi tanta, que Cuca afirmou estar mais feliz que o menino de 17 anos.