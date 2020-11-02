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futebol

Cuca vê 2º turno mais difícil para o Santos e diz que priorizará Liberta

Treinador alertou sobre o desgaste do elenco com as viagens. O Peixe está disputando o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 08:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2020 às 08:20
Após fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no G6, o técnico Cuca prevê a segunda etapa da competição ainda mais difícil e afirmou que irá priorizar a Libertadores.
O treinador alertou sobre o desgaste do elenco com as viagens. O Peixe está disputando o Brasileirão, Copa do Brasil e a competição continental.
- Projeto mais difícil no segundo turno é a negociação dos três pontos. Cada um terá uma luta, não se sabe se é jogar contra parte de cima ou de baixo. Equipes tradicionais com 19 ou 20 pontos e vão vender caro cada jogo. Temos que nos preparar. Sei que segundo turno vai ser mais difícil por estarmos em outras competições. Vou jogar com o Athletico lá no sábado e na terça o mata-mata em Quito - disse Cuca.
- Como jogar sábado e viajar para não me aclimatar nem um pouco? Eu tinha pensado até em adiar, Athletico joga com o Boca também. Não tenho como fazer, ir com 20 aqui e levar 11 ou 12 para Quito. É muito desigual. Vou priorizar Libertadores neste momento. Prevejo no segundo turno uma dificuldade maior no Campeonato Brasileiro. Tomara que eu esteja enganado - complementou.

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