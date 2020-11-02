Cuca vê 2º turno mais difícil para o Santos e diz que priorizará Liberta

Após fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no G6, o técnico Cuca prevê a segunda etapa da competição ainda mais difícil e afirmou que irá priorizar a Libertadores.

O treinador alertou sobre o desgaste do elenco com as viagens. O Peixe está disputando o Brasileirão, Copa do Brasil e a competição continental.

- Projeto mais difícil no segundo turno é a negociação dos três pontos. Cada um terá uma luta, não se sabe se é jogar contra parte de cima ou de baixo. Equipes tradicionais com 19 ou 20 pontos e vão vender caro cada jogo. Temos que nos preparar. Sei que segundo turno vai ser mais difícil por estarmos em outras competições. Vou jogar com o Athletico lá no sábado e na terça o mata-mata em Quito - disse Cuca.