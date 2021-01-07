Cuca repete Cabralzinho e Santos fica em campo no intervalo contra o Boca

O jogo contra o Boca Juniors nesta quarta-feira em La Bombonera, que terminou empatado em 0 a 0, fez o torcedor santista recordar de um dos momentos mais épicos da história do clube. O técnico Cuca optou por ficar no gramado com elenco, conversando com os jogadores, repetindo o que aconteceu na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995.Na ocasião, o time comandado por Cabralzinho precisava golear o Fluminense e o treinador optou por não levar o time para o vestiário e ficar no gramado do Pacaembu, sentindo a energia da torcida.O resultado foi histórico e está na lembrança de todos os torcedores santistas. Vitória por 5 a 2, gols de Giovanni (2), Macedo, Camanducaia e Marcelo Passos. Rogerinho fez os dois dos cariocas. O resultado levou o Santos para a final do Campeonato Brasileiro daquela temporada.