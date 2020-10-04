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Cuca recebe terceiro cartão amarelo e desfalca Santos em clássico

Técnico estava pendurado e foi punido com o terceiro amarelo na noite deste domingo, contra o Goiás, na Serrinha. Não estará à frente do Peixe contra o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 20:45

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 20:45

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
O técnico Cuca não estará à frente do Santos no clássico contra o Corinthians, na quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O treinador foi punido com o terceiro cartão amarelo, na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, e será ausência. Cuquinha comandará o time no gramado.Diego Pituca, Alison, Jobson, Kaio Jorge e Lucas Braga seguem pendurados para o clássico. Vale lembrar que Sánchez e Raniel são ausências certas para a partida. O meia rompeu o ligamento do joelho esquerdo, enquanto o Raniel apresentou trombose na perna esquerda.
Soteldo também não estará à disposição. O atacante foi convocado pela Seleção Venezuelana e desfalcará, além do clássico, contra o Grêmio e Atlético-GO

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