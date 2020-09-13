Cuca parabeniza elenco do Santos por crescimento no Brasileirão: 'Estamos ganhando consistência'

Crédito: Ivan Storti/Santos

Técnico do Santos, Cuca viu o empate em 2 a 2 contra o São Paulo, neste sábado, pela décima rodada do Brasileirão, com justiça. O Peixe esteve duas vezes atrás do placar, mas terminou com igualdade, por conta de um gol marcado por Marinho, que iniciou a partida no banco de reservas por conta de problemas físicos.

- A gente somou quatro pontos contra São Paulo e Atlético, e com todas as dificuldades que a gente teve em dois jogos em termos de escalação - disse o técnico, em entrevista coletiva virtual após a partida.Ao fim da partida, o treinador santista parabenizou a equipe e considerou que os quatro pontos conquistados nas últimas duas rodadas, contra o Atético-MG e o São Paulo, foram fundamentais para dar consistência para a equipe.

– De uma maneira geral, acho que a equipe no segundo tempo foi muito bem. Não é fácil você dominar um jogo como a gente dominou na segunda etapa, sair duas vezes atrás e buscar o resultado duas vezes, então está de parabéns mesmo não tendo ganho. Te deixa com moral dentro da competição. A gente está jogando bem, isso é fundamental. A gente não está achando resultado, estamos ganhando consistência e opções dentro do elenco – afirmou Cuca.

O Santos volta a campo na terça-feira (15), contra o Olimpia (PAR), pela terceira rodada da Copa Libertadores. O Peixe é líder do grupo, vencendo as duas partidas até a paralisação da competição por conta da pandemia de Covid-19.