Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuca mostra confiança na busca por vaga do Santos na Libertadores

Técnico evita fazer contas para a classificação e trata cada jogo como uma decisão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:36

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:36

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos começou nesta quarta-feira sua sequência de decisões na busca por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Depois do empate diante do Grêmio, o técnico Cuca falou sobre o objetivo nessas últimas cinco partidas da temporada e o comandante se mostrou confiante.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Temos um objetivo. Perdemos um e temos que buscar outro. Temos 46 pontos e faltam cinco jogos. Atlético-GO sábado, outro desgaste enorme com mais dois suspensos do jogo de hoje. Temos Corinthians, Coritiba e Fluminense em casa, fechando com Bahia fora - listou o técnico.O Peixe ocupa atualmente a 10ª colocação, com 46 pontos, dois a menos que o Corinthians, o oitavo. O treinador evitou fazer contas sobre o número de pontos que a equipe precisa para se classificar.- Cinco jogos. Não sei quantos pontos precisaremos para entrar no G-6, G-7 ou G-8. Temos que decidir jogo a jogo. Hoje (quarta) foi uma decisão, no sábado teremos outra. Acredito piamente que temos condições de atingir (o objetivo). Vamos lutar por isso todo minuto como fizemos hoje - analisou.
A primeira decisão será já nesta sábado, 21h, contra o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A equipe goiana também está na briga por vaga na Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados