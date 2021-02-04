Cuca mostra confiança na busca por vaga do Santos na Libertadores

O Santos começou nesta quarta-feira sua sequência de decisões na busca por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Depois do empate diante do Grêmio, o técnico Cuca falou sobre o objetivo nessas últimas cinco partidas da temporada e o comandante se mostrou confiante.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Temos um objetivo. Perdemos um e temos que buscar outro. Temos 46 pontos e faltam cinco jogos. Atlético-GO sábado, outro desgaste enorme com mais dois suspensos do jogo de hoje. Temos Corinthians, Coritiba e Fluminense em casa, fechando com Bahia fora - listou o técnico.O Peixe ocupa atualmente a 10ª colocação, com 46 pontos, dois a menos que o Corinthians, o oitavo. O treinador evitou fazer contas sobre o número de pontos que a equipe precisa para se classificar.- Cinco jogos. Não sei quantos pontos precisaremos para entrar no G-6, G-7 ou G-8. Temos que decidir jogo a jogo. Hoje (quarta) foi uma decisão, no sábado teremos outra. Acredito piamente que temos condições de atingir (o objetivo). Vamos lutar por isso todo minuto como fizemos hoje - analisou.