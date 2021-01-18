Cuca isenta zagueiro Laércio de culpa em gol do Botafogo na Vila

O técnico Cuca saiu em defesa do zagueiro Laércio após a vitória do Santos por 2 a 1 diante do Botafogo neste domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do time carioca saiu em um pênalti cometido pelo zagueiro em cima de Matheus Babi.- Foi uma jogada criada, O volante descobriu um passe interessante para o atacante. Essa bola não pode culpar o zagueiro, que está correndo de costas e o centroavante de frente. Se você jogar na corrida, um embalado e outro para arrancar, além dos atacantes por natureza serem mais velozes, eles estão lançados O erro foi na origem da jogada - analisou o treinador.Laércio atuou neste domingo na vaga de Lucas Veríssimo e teve a companhia do garoto Alex na zaga, já que o titular Luan Peres sofreu um entorse no tornozelo na vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors na última quarta-feira.A tendência é que a dupla de zaga seja mantida na partida da próxima quinta-feira, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os titulares devem voltar contra Goiás, na Vila, no domingo.