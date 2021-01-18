Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuca isenta zagueiro Laércio de culpa em gol do Botafogo na Vila

Defensor fez pênalti em Matheus Babi depois de perder a disputa na velocidade...
Publicado em 

18 jan 2021 às 10:22

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 10:22

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O técnico Cuca saiu em defesa do zagueiro Laércio após a vitória do Santos por 2 a 1 diante do Botafogo neste domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do time carioca saiu em um pênalti cometido pelo zagueiro em cima de Matheus Babi.- Foi uma jogada criada, O volante descobriu um passe interessante para o atacante. Essa bola não pode culpar o zagueiro, que está correndo de costas e o centroavante de frente. Se você jogar na corrida, um embalado e outro para arrancar, além dos atacantes por natureza serem mais velozes, eles estão lançados O erro foi na origem da jogada - analisou o treinador.Laércio atuou neste domingo na vaga de Lucas Veríssimo e teve a companhia do garoto Alex na zaga, já que o titular Luan Peres sofreu um entorse no tornozelo na vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors na última quarta-feira.A tendência é que a dupla de zaga seja mantida na partida da próxima quinta-feira, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os titulares devem voltar contra Goiás, na Vila, no domingo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados