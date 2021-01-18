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futebol

Cuca faz mistério sobre goleiro titular do Santos na final da Libertadores

John, João Paulo e Vladimir estão à disposição do treinador para a decisão...

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 10:00
Crédito: João Paulo e John disputam posição no Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos teve quatro goleiros atuando em 2020, tem três à disposição e apenas uma vaga na decisão da Copa Libertadores da América, dia 30, diante do Palmeiras, no estádio do Maracanã.Após a saída de Everson, o então segundo goleiro, Vladimir, assumiu a posição de titular, mas perdeu a vaga após sofrer uma lesão no dedinho do pé direito.João Paulo, terceiro goleiro no início do ano passado, virou titular e atuou em quatro partidas na Libertadores, mas testou positivo para Covid e deixou o time. John, quarto goleiro no início de 2020, assumiu a posição e foi titular em outras cinco partidas, até a primeira semifinal da Libertadores quando também foi diagnosticado com Covid.Com isso, João Paulo voltou ao time titular no clássico contra o São Paulo e na segunda partida contra o Boca e teve boa atuação em ambos os jogos.Neste domingo, como João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico e John ainda se recupera de Covid, Vladimir voltou ao time titular e não comprometeu.John, João Paulo e Vladimir devem estar à disposição do técnico Cuca para o confronto contra o Palmeiras. Perguntado sobre já ter ou não escolhido o titular, o treinador adotou o tom de mistério.
- Já definimos, mas não me pergunte quem é - afirmou Cuca, em entrevista após a vitória por 2 a 1 diante do Botafogo neste domingo.

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