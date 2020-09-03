Cuca fala sobre sequência de jogos e necessidade de encorpar o elenco do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Punido pela Fifa, pelo não pagamento ao Hamburgo (ALE) na contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2017, o Santos não pode registrar novos jogadores, e em meio a uma sequência de jogos importantes nas duas próximas semanas a impossibilidade de ir ao mercado deixa Cuca preocupado.

Neste sábado (05), o Peixe viaja à Fortaleza, para enfrentar o Ceará, no estádio do Castelão, às 21h. Posteriormente serão três jogos em casa contra oponentes diretos a algumas pretensões santistas. No dia 9 de setembro, o Alvinegro Praiano recebe o Atlético-MG, treinado por Jorge Sampaoli, comandante santista em 2019, o Galo postula ao título nacional.

Assim como o São Paulo, adversário santista no clássico do dia 13 de setembro. O Tricolor se recupera de uma crise instalada após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, engatando uma boa sequência de vitórias no Brasileirão.

Por fim, no dia 15 de setembro, o Peixe volta a Libertadores, onde venceu os dois jogos que disputou, antes da paralisação do futebol por quatro meses, devido a pandemia do novo coronavírus. Como mandante, o Santos encara o Olimpia (PAR), pelo grupo G da competição.

Cuca, portanto, entende que terá de extrair o melhor do seu grupo para acumular o máximo de pontos nessas partidas.

– Difícil. Os elencos são fortes, né? A maioria tem elenco forte. E a gente tem nosso elenco com meninos. Vamos tirar o máximo deles, dar oportunidade, revisar. Para fazer um time forte para enfrentar o Ceará, depois Atlético-MG, São Paulo e terça o Olímpia – disse o treinador em entrevista coletiva virtual após o empate em 2 a 2 contra o Vasco, nesta quarta-feira (02), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.Para que possa tirar o máximo dos seus atletas, o técnico santista entende que exigirá muito fisicamente, ponto onde entraria a necessidade de fortalecer o elenco com a aquisição de novas peças.

– Nós, santistas, sabemos da necessidade de encorpar o elenco, pela importância das competições. A gente tem que encorpar. Se perder um Soteldo ou Marinho, reposição não é do mesmo nível. É difícil encontrar esse tipo de reposição no mercado – pontuou o técnico.