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futebol

Cuca fala em condições físicas e sinaliza que vai poupar no clássico

Santos deve ter um time alternativo contra o São Paulo no domingo, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 20:55

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 20:55

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos trabalhou nos últimos dias totalmente focado no duelo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Depois do empate em 0 a 0 na Bombonera, o time terá que enfrentar o São Paulo antes do jogo de volta. O técnico Cuca falou sobre as condições físicas de alguns atletas.- (Marinho e Soteldo) não treinaram a semana completa, sentem mais o desgaste. Perdi duas substituições: Lucas Veríssimo e Kaio Jorge. Não pude fazer as trocas que imaginava. Temos uma semana entre descanso e treinamento para melhorar o condicionamento - afirmou o treinador. -Temos o clássico contra São Paulo no meio disso para pensarmos bem tudo que podemos fazer de melhor até quarta-feira - conclui o treinador.
Durante a partida, Kaio Jorge e Lucas Braga sofreram com câimbras. Lucas Veríssimo deixou o jogo por desgaste físico. Sotelto e Marinho também não estavam 100%.
O Santos volta a campo no próximo domingo, 16h, para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. Na Libertadores, a equipe recebe o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

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