Cuca fala em condições físicas e sinaliza que vai poupar no clássico

O Santos trabalhou nos últimos dias totalmente focado no duelo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Depois do empate em 0 a 0 na Bombonera, o time terá que enfrentar o São Paulo antes do jogo de volta. O técnico Cuca falou sobre as condições físicas de alguns atletas.- (Marinho e Soteldo) não treinaram a semana completa, sentem mais o desgaste. Perdi duas substituições: Lucas Veríssimo e Kaio Jorge. Não pude fazer as trocas que imaginava. Temos uma semana entre descanso e treinamento para melhorar o condicionamento - afirmou o treinador. -Temos o clássico contra São Paulo no meio disso para pensarmos bem tudo que podemos fazer de melhor até quarta-feira - conclui o treinador.