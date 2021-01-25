Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuca espera por "dia perfeito" para Santos ser campeão da Libertadores

Treinador comentou que "uma derrota, por pior que ela seja, pode ter significado melhor que uma má vitória", e prometeu trabalhar em cima disso pelo tetra continental...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 09:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Mesmo depois da derrota contra o Goiás, o técnico Cuca optou por ver o lado positivo do resultado. Para o comandante santista, a derrota ajudará o time a trabalhar ainda mais duro nesta última semana antes da grande final da Copa Libertadores da Libertadores. O treinador falou sobre o assunto."Estou tranquilo e consciente porque uma derrota, por pior que ela seja, pode ter significado melhor que uma má vitória. Poderei trabalhar coisas que não trabalharia na vitória. Serei mais humilde ainda durante a semana e tirarei deles o máximo", destacou Cuca, que quer estudar muito o Palmeiras até a final."Vamos estudar bem. Tudo pode. Sábado eu tenho que ter um dia perfeito para ter chance de ser campeão. E é o que tentaremos fazer. Em cima de uma derrota é melhor para trabalhar. Se trabalharíamos meia hora, vamos trabalhar uma hora. Vamos fazer ainda mais forte. Tudo que Deus faz é bom".
A grande decisão da Copa Libertadores da América é já no próximo sábado, dia 30 de janeiro, no Maracanã. Santos e Palmeiras se enfrentam em jogo único. Antes, o Peixe ainda tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Visita o Atlético Mineiro, na terça, muito provavelmente com um time todo reserva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados