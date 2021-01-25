Cuca espera por "dia perfeito" para Santos ser campeão da Libertadores

Mesmo depois da derrota contra o Goiás, o técnico Cuca optou por ver o lado positivo do resultado. Para o comandante santista, a derrota ajudará o time a trabalhar ainda mais duro nesta última semana antes da grande final da Copa Libertadores da Libertadores. O treinador falou sobre o assunto."Estou tranquilo e consciente porque uma derrota, por pior que ela seja, pode ter significado melhor que uma má vitória. Poderei trabalhar coisas que não trabalharia na vitória. Serei mais humilde ainda durante a semana e tirarei deles o máximo", destacou Cuca, que quer estudar muito o Palmeiras até a final."Vamos estudar bem. Tudo pode. Sábado eu tenho que ter um dia perfeito para ter chance de ser campeão. E é o que tentaremos fazer. Em cima de uma derrota é melhor para trabalhar. Se trabalharíamos meia hora, vamos trabalhar uma hora. Vamos fazer ainda mais forte. Tudo que Deus faz é bom".