Cuca entende choro de Marinho: 'Precisamos valorizar esse jogador'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico Cuca concedeu entrevista coletiva após o empate contra o Botafogo, por 0 a 0, no Engenhão. Um dos assuntos abordados foi o choro de Marinho após o final da partida. O comandante santista elogiou a garra do jogador, entendeu sua frustração e disse que é preciso valorizar esse tipo de atitude.

- Chorou, socou o gramado, ficou desolado. E não é só ele. São todos. E o torcedor tem que valorizar esse tipo de profissional. Esses meninos, e Marinho também, com espírito jovem, passam dificuldade enorme. E ninguém reclama de atraso ou outras coisas - afirmou.

Cuca também comentou o lado emotivo da reação de Marinho. Para ele, após uma partida muito boa sem ter o resultado positivo, o emocional caba ficando mais pesado, ainda mais na construção de uma 'família'.