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futebol

Cuca entende choro de Marinho: 'Precisamos valorizar esse jogador'

Técnico comenta sobre desabafo do camisa onze, que chorou após o empate contra o Botafogo. Para ele, o torcedor precisa valorizar esse tipo de reação dos jogadores...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 21:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 21:45
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Cuca concedeu entrevista coletiva após o empate contra o Botafogo, por 0 a 0, no Engenhão. Um dos assuntos abordados foi o choro de Marinho após o final da partida. O comandante santista elogiou a garra do jogador, entendeu sua frustração e disse que é preciso valorizar esse tipo de atitude.
- Chorou, socou o gramado, ficou desolado. E não é só ele. São todos. E o torcedor tem que valorizar esse tipo de profissional. Esses meninos, e Marinho também, com espírito jovem, passam dificuldade enorme. E ninguém reclama de atraso ou outras coisas - afirmou.
Cuca também comentou o lado emotivo da reação de Marinho. Para ele, após uma partida muito boa sem ter o resultado positivo, o emocional caba ficando mais pesado, ainda mais na construção de uma 'família'.
- Estamos construindo uma família. Quando fazemos partida tão bela e não ganhamos, entra o emotivo. Por essa razão imagino o motivo de ter ficado bravo. E como fazemos tudo e + um pouco, também fico sentido. Temos que valorizar o jogo ao invés de reclamar

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