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Cuca elogia Soteldo e acredita em nível ainda maior de atuação

Atacante fez um gol e deu uma assistência na vitória do Santos sobre o Botafogo...

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:55

LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 16:55
Crédito: Van Campos/ Fotoarena / Agência Lancepress!
O atacante Soteldo terminou 2020 longe da forma que encantou os torcedores em 2019 e, diagnosticado com Covid, desfalcou o Santos nos confrontos contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores.No entanto, com a virada do ano, o jogador recuperou o bom futebol. Teve boa atuação no primeiro jogo contra o Boca nas semifinais, fez um gol e foi eleito o melhor em campo no segundo e comandou a vitória do Peixe por 2 a 1 diante do Botafogo neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.Após a partida contra o time carioca, o técnico Cuca elogiou a atuação do venezuelano, explicou o processo adotado pela comissão técnica com ele e afirmou que o jogador pode atuar ainda melhor.- Ele está evoluindo muito. Teve Covid, fomos colocando gradativamente para não correr riscos, tem evoluído fisicamente. É um jogador de explosão e ainda pode melhorar porque é muito bom jogador- afirmou Cuca.Soteldo ainda não acertou a sua situação com o clube. Na última sexta, em entrevista coletiva, o presidente Andres Rueda deu prazo para que ele decida se aceita ou não o acordo feito entre Santos e Huachipato. Pelo acordo, o Peixe devolveria o percentual que comprou e não pagou do jogador e o clube chileno pagaria parte dos direitos atrasados do jogador.

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