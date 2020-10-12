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Cuca diz que Veríssimo é nível de Seleção, e zagueiro do Santos admite sonho de vestir a Amarelinha

Permanência do camisa 28, que esteve perto de ser negociado como futebol português, foi vista pelo técnico santista como reforço...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 21:26

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 21:26

Lucas Veríssimo fez a sua primeira partida desde a negociação frustrada com Porto e Benfica. Na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Grêmio, neste domingo (11), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador foi um dos principais jogadores da equipe, com participações providenciais na defesa, sendo inclusive elogiado pelo técnico Cuca ao fim da partida.
– Já é a terceira vez que isso acontece com o Lucas (frustração em negociações). Imagina a cabeça dele. É um cara diferenciado. Eu ponho o Lucas em um dos melhores do Brasil. É na técnica, velocidade, jogo aéreo – afirmou o treinador do Peixe em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.
– Com certeza o pessoal da Seleção está com ele no radar, é um jogador diferenciado. É um grande reforço que a gente conseguiu nesta janela – acrescentou. Na “carona” de Cuca, Veríssimo mencionou, via assessoria de imprensa, o sonho de defender a camisa verde e amarela.
– Sonho com a Seleção Brasileira, com certeza. Acredito que todos os jogadores pensam isso. Jogando no Santos acredito que mais este sonho pode ser realizado – pontuou Veríssimo.

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