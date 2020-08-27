Cuca confirma Jobson na vaga de Alison e Marinho como dúvida no Santos contra o Flamengo

Sem mistérios, Cuca revelou nesta quinta-feira (27) que Jobson foi escolhido como substituto do volante Alison, que cumprirá suspensão neste domingo (30), quando o Santos enfrenta o Flamengo, às 16h, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão. Com dores na coxa esquerda, o atacante Marinho é dúvida para o duelo diante da equipe carioca.

O atacante fez uma parte do último trabalho no gramado do CT Rei Pelé, já a outra na parte interna do Centro de Treinamentos. O jogador foi tratado na segunda e, a princípio, não preocupava, mas voltou a sentir dores durante a semana e aguarda o resultado de exames.

– Marinho é dúvida, está treinando, mas não 100%. Cada dia que passa é uma esperança maior – disse Cuca em entrevista coletiva virtual realizada na tarde desta quinta-feira (27).O técnico santista nutre a esperança de contar com o artilheiro santista em 2020. Enquanto isso, já tomou a sua decisão quanto a o desfalque garantido no meio-campo.

– Entra o Jobson, característica diferente do Alison. Tem feito bons jogos, aconteceu o erro e foi infeliz, e o erro resultou no gol. Não foi tão bem, mas teve muitos acertos. Não só nessa partida, mas em outras. Tem minha confiança e está escalado para domingo – garantiu o treinador do Peixe.