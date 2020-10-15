Cuca avalia positivamente Pará no meio, mas vê necessidade de reforços para o Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Cuca teve que improvisar o lateral-direito Pará no meio-campo na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, nesta quarta-feira (14), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. E embora tenha gostado principalmente do primeiro tempo do camisa 4, o técnico santista, Cuca, salientou a necessidade do elenco ganhar corpo, em entrevista coletiva virtual concedida após partida.

– A gente precisa fortalecer o nosso elenco, porque os campeonatos são duros, difíceis, e quando você tá com o vento a favor é sempre mais fácil pros jovens. A gente sabe que tem um elenco curto, que a gente precisa de reforços –

– Não é porque o Pará que jogou de segundo volante hoje que a gente perdeu. Até porque o primeiro tempo dele foi muito bom. Depois ele saiu, entrou o Sandry no lugar dele. Derrota é de todos nós – acrescentou.No confronto diante o Dragão, o comandante do Alvinegro não contou com o goleiro Vladimir, o zagueiro Lucas Veríssimo, os meias Alison, Jobson e Sánchez e os atacantes Marinho, Raniel e Renyer, todos por problemas físicos, além do volante Jobson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Atualmente, o elenco santista está rechead por jovens atletas, oriundos das categorias de base. Contra o Atlético-GO, seis pratas da casa terminaram a partida, sendo que cinco (todas as substituições) entraram no decorrer do jogo.