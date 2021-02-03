Cuca: 'Até dia 24, vou suar sangue a cada minuto. Depois vemos'

Ainda faltam cinco partidas para o término da temporada do Santos, mas o principal assunto dentro do clube é a permanência ou não do técnico Cuca após o final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta quarta após o empate em 3 a 3 contra o Grêmio, o comandante deixou seu futuro totalmente em aberto.

ASSISTA AOS GOLS DO DUELO NO SUL NO VÍDEO ABAIXO - Eu tenho contrato com o Santos até dia 24, vou suar sangue a cada minuto. Depois vemos o que faremos. Minha cabeça está boa, mesmo com coração dolorido. Estamos nos levantando juntos. Eles me levantam, eu levanto eles. É assim que funciona - disse Cuca.

>> VEJA COMO ESTÁ O SANTOS NA CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOAntes do confronto desta quarta, o diretor de futebol do Santos, Jorge Andrade, repetiu que o clube vai tentar de todas as formas manter o treinador. Ele, inclusive, afirmou que o treinador está mais preocupado com as condições de trabalho que serão oferecidas do que com os salários.A permanência de Cuca deve ser decidida após o clube definir o futuro no Campeonato Brasileiro. O Peixe briga por uma vaga na fase preliminar da Libertadores de 2021. Ainda faltam quatro rodadas para o final da competição e o Peixe ainda possui um clássico adiado contra o Corinthians para disputar. A nova temporada começa com o Campeonato Paulista apenas dias depois do término do Brasileirão.