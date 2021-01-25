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Cuca admite que Santos busca meia para armar o jogo

Treinador deslocou Marinho para executar a função no primeiro tempo contra o Goiás, e estuda a melhor alternativa para encarar o Palmeiras, na decisão da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 10:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 10:00

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
A temporada está na sua reta final, e o técnico Cuca segue na busca por um meia amador. Na partida contra o Goiás, neste domingo, na Vila Belmiro, Marinho esteve atuando pelo setor nos melhores momentos da equipe. O treinador explicou a opção na entrevista coletiva depois do jogo."É uma busca ao longo de toda a temporada. Marinho fez isso com Kaio na primeira etapa. Na segunda não, jogou mais aberto. São lições que a gente tira para o futuro".Nos dois jogos contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, Cuca optou por duas formações diferentes. Em Buenos Aires, Soteldo jogou centralizado. Na Vila Belmiro, foi a vez de Lucas Braga centralizar ao lado de Kaio Jorge, com o venezuelano jogando aberto na esquerda.
Cuca terá a semana para definir qual a formação ideal para a equipe entrar em campo na grande decisão da Copa Libertadores da América, que será contra o rival Palmeiras, no próximo sábado, no Maracanã. Na terça, contra o Atlético-MG, em jogo atrasado do Brasileirão, o Peixe terá um time reserva.25

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