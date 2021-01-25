Cuca admite que Santos busca meia para armar o jogo

A temporada está na sua reta final, e o técnico Cuca segue na busca por um meia amador. Na partida contra o Goiás, neste domingo, na Vila Belmiro, Marinho esteve atuando pelo setor nos melhores momentos da equipe. O treinador explicou a opção na entrevista coletiva depois do jogo."É uma busca ao longo de toda a temporada. Marinho fez isso com Kaio na primeira etapa. Na segunda não, jogou mais aberto. São lições que a gente tira para o futuro".Nos dois jogos contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, Cuca optou por duas formações diferentes. Em Buenos Aires, Soteldo jogou centralizado. Na Vila Belmiro, foi a vez de Lucas Braga centralizar ao lado de Kaio Jorge, com o venezuelano jogando aberto na esquerda.