Cuca admite falta de criação no meio-campo e vê elenco desequilibrado

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico Cuca comentou sobre a atuação do Santos no empate diante do Olimpia, por 0 a 0, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. Com um meio-campo devendo na criação das jogadas, o comandante admitiu a má atuação da equipe no setor durante o jogo.

- Conseguimos chegar nesse jogo com a equipe principal. Mas tecnicamente não fizemos grande jogo no meio-campo, na criação, na individualidade. Nos faltou isso. Raniel ficou 10 dias parado (em quarentena em função do novo coronavírus), há uma queda física e técnica - afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Cuca também destacou o desequilíbrio no elenco para encontrar variações táticas com as mudanças da equipe no segundo tempo. Para ele, isso acaba contribuindo na postura da equipe.