Cuca admite falta de criação no meio-campo e vê elenco desequilibrado

O técnico Cuca comentou sobre a atuação do Santos no empate diante do Olimpia, por 0 a 0, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. Com um meio-campo devendo na criação das jogadas, o comandante admitiu a má atuação da equipe no setor durante o jogo.
- Conseguimos chegar nesse jogo com a equipe principal. Mas tecnicamente não fizemos grande jogo no meio-campo, na criação, na individualidade. Nos faltou isso. Raniel ficou 10 dias parado (em quarentena em função do novo coronavírus), há uma queda física e técnica - afirmou o treinador em entrevista coletiva.
Cuca também destacou o desequilíbrio no elenco para encontrar variações táticas com as mudanças da equipe no segundo tempo. Para ele, isso acaba contribuindo na postura da equipe.
- Difícil. Quando se tem opções para mudar taticamente a equipe, dois centroavantes ou dois armadores. Nós temos um bom plantel, mas sem equilíbrio em alguns setores. Não preciso dizer, vocês sabem. Buscamos criar essas oportunidades - finalizou.