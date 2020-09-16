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futebol

Cuca admite falta de criação no meio-campo e vê elenco desequilibrado

Treinador deu sua versão sobre a atuação da equipe santista, que ficou devendo em jogadas trabalhadas. Para Cuca, falta de opções no banco atrapalha para mudança do time...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 00:46

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 00:46
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Cuca comentou sobre a atuação do Santos no empate diante do Olimpia, por 0 a 0, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. Com um meio-campo devendo na criação das jogadas, o comandante admitiu a má atuação da equipe no setor durante o jogo.
- Conseguimos chegar nesse jogo com a equipe principal. Mas tecnicamente não fizemos grande jogo no meio-campo, na criação, na individualidade. Nos faltou isso. Raniel ficou 10 dias parado (em quarentena em função do novo coronavírus), há uma queda física e técnica - afirmou o treinador em entrevista coletiva.
Cuca também destacou o desequilíbrio no elenco para encontrar variações táticas com as mudanças da equipe no segundo tempo. Para ele, isso acaba contribuindo na postura da equipe.
- Difícil. Quando se tem opções para mudar taticamente a equipe, dois centroavantes ou dois armadores. Nós temos um bom plantel, mas sem equilíbrio em alguns setores. Não preciso dizer, vocês sabem. Buscamos criar essas oportunidades - finalizou.

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