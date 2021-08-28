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futebol

CT do Fluminense tem novidades em sua fachada; veja os detalhes

Frases em referência ao Tricolor das Laranjeiras estão em evidência...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 18:07
Crédito: Jogadores treinam no CT Carlos Castilho (Lucas Merçon / Fluminense
O CT Carlos Castilho vem passando por mudanças. As fotos divulgadas neste sábado (28) da preparação do Fluminense para o confronto com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, trouxeram algumas novidades na fachada no Centro de Treinamento do clube. A nova decoração do espaço tem as cores do Tricolor das Laranjeiras e o escudo do clube aparece em alto-relevo. Além disto, são estampadas frases ligadas ao Fluminense.
Enquanto os jogadores treinavam no campo, o torcedor tricolor notava a frase "Um sentimento branco, grená e verde" e "Fascina pela sua disciplina". O Fluminense vai a campo nesta segunda-feira (30), contra o Bahia, às 19h, pela décima-sétima rodada da competição nacional.

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