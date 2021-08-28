CT do Fluminense tem novidades em sua fachada; veja os detalhes

O CT Carlos Castilho vem passando por mudanças. As fotos divulgadas neste sábado (28) da preparação do Fluminense para o confronto com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, trouxeram algumas novidades na fachada no Centro de Treinamento do clube. A nova decoração do espaço tem as cores do Tricolor das Laranjeiras e o escudo do clube aparece em alto-relevo. Além disto, são estampadas frases ligadas ao Fluminense.