AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

CSA X Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa busca se aproximar do G4 após vitória sobre o Vasco, enquanto os alagoanos querem sair da zona do rebaixamento...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 16:48
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
CSA e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 27 de junho, às 20h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa, que não derrotou o rival em 2020 nos dois jogos disputados pela segunda divisão nacional, tenta se aproximar do G4 da competição. Já o CSA, está na zona do rebaixamento e busca reagir neste início do certame. O time mineiro fez um pacotão de reforços esta semana (Rhodolfo, Jean Victor, Wellington Nem e Noberto) antes de ser punido pela FIFA por não pagar uma dívida com o Defensor-URU, por Arrascaeta. Mozart Santos vai encarar seu ex-clube e pode ajudar a Raposa a afundar o adversário, que luta contra o rebaixamento no momento, além de uma crise interna, com saídas de pessoas no futebol e atritos com a atual diretoria O treinador não contará com Rafael Sobis e Giovanni Piccolomo, ambos com desgaste muscular, e serão poupados do jogo deste fim de semana. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CSA X CRUZEIROData: 27 de junho de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)Árbitro: Rodrigo Batista Raposo(DF)Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Kleber Alves Ribeiro (ambos do DF)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Itatiaia FM, Super FM, Tempo Real LANCE
CSA (Técnico: Bruno Pivetti)
Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Matheus Felipe e Kevyn; Geovane, Gabriel (Renato Cajá) e Nadson; Silvinho (Iury), Yago e Dellatorre. Desfalque: Bruno Mota (lesão nas costas) CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)Fábio; Rômulo, Ramon, Paulo(Joseph); Matheus Barbosa, Rômulo e Marcinho, Bruno José; Airton e Felipe Augusto Desfalques: Rafael Sobis e Giovanni Piccolomo (desgaste físico) e Paulo (suspenso)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda
Imagem de destaque
A epidemia de violência contra professores no Brasil: 'Fui ameaçada de morte pelo pai de um aluno de 6 anos'
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados