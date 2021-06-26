CSA X Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

CSA e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 27 de junho, às 20h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa, que não derrotou o rival em 2020 nos dois jogos disputados pela segunda divisão nacional, tenta se aproximar do G4 da competição. Já o CSA, está na zona do rebaixamento e busca reagir neste início do certame. O time mineiro fez um pacotão de reforços esta semana (Rhodolfo, Jean Victor, Wellington Nem e Noberto) antes de ser punido pela FIFA por não pagar uma dívida com o Defensor-URU, por Arrascaeta. Mozart Santos vai encarar seu ex-clube e pode ajudar a Raposa a afundar o adversário, que luta contra o rebaixamento no momento, além de uma crise interna, com saídas de pessoas no futebol e atritos com a atual diretoria O treinador não contará com Rafael Sobis e Giovanni Piccolomo, ambos com desgaste muscular, e serão poupados do jogo deste fim de semana. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACSA X CRUZEIROData: 27 de junho de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)Árbitro: Rodrigo Batista Raposo(DF)Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Kleber Alves Ribeiro (ambos do DF)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Itatiaia FM, Super FM, Tempo Real LANCE
CSA (Técnico: Bruno Pivetti)
Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Matheus Felipe e Kevyn; Geovane, Gabriel (Renato Cajá) e Nadson; Silvinho (Iury), Yago e Dellatorre. Desfalque: Bruno Mota (lesão nas costas) CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)Fábio; Rômulo, Ramon, Paulo(Joseph); Matheus Barbosa, Rômulo e Marcinho, Bruno José; Airton e Felipe Augusto Desfalques: Rafael Sobis e Giovanni Piccolomo (desgaste físico) e Paulo (suspenso)