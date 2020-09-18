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CSA x Cruzeiro. Onde acompanahr, palpites e prováveis times

A Raposa quer embalar de vez na Série B aproveitando a crise do time alagoano que demitiu o treinador e ainda ocupa a lanterna do campeonato...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 17:45

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 17:45
Crédito: A Raposa vem de um suado triunfo sobre o Vitória, no Mineirão, por 1 a 0-(Bruno Haddad/Cruzeiro
CSA e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 19 de setembro, às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa, 13ª colocada, com oito pontos, tenta superar o lanterna azulão, com apenas quatro tentos, para embalar de vez na competição e se aproximar dos ponteiros do campeonato. Para atingir o objetivo, o time comandado por Ney Franco, em seu segundo jogo no comando da equipe mineira, quer aproveitar a instabilidade do rival, que demitiu o técnico Argel Fucks apenas 18 dias depois de tê-lo contratado. Ney Franco teve uma semana inteira de trabalho, enquanto o CSA tenta acalmar o ambiente para iniciar uma reação na Série B. Mozart Santos, auxiliar do time, deverá comandar os alagoanos diante da Raposa, que não terá Raul Cáceres, lesionado, e Marcelo Moreno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. FICHA TÉCNICA​CSA X CRUZEIROData-Horário: 19 de setembro, às 21hEstádio-Local: Rei Pelé, Maceió(AL)Arbitragem: Grazianni Maciel Rocha (RJ)Assistentes:Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá(RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno(RJ)Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Premiere, Rádio Itatiaia-95.7 FM e Rádio Super FM-91,7 CSA: Bruno Grassi; Norberto, Alan Costa, Castán e Igor; Richard Franco(Márcio Araújo), Geovane e Nadson(Pedro Júnior); Rafael Bilu(Alano), Rodrigo Pimpão(Alecsandro) e Michel Douglas.. Técnico: Mozart Santos(interino) Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz(Daniel Guedes), Léo, Cacá e Matheus Pereira; Jadsom, Jean e Régis(Maurício); Arthur Caike, Airton e Thiago. Técnico: Ney Franco Palpites: o Cruzeiro é favorito para 35% da redação. O empate tem 40% de apostadores e a vitória do CSA , 25%.

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