CSA vence o Botafogo e trava embalo do Alvinegro na Série B do Brasileirão

Embalo travado. O CSA derrotou o Botafogo na noite desta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, por 2 a 0, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marco Túlio e Iury Castilho fizeram os gols.
Com o resultado, o Botafogo continua com 44 pontos e desperdiçou a chance de ultrapassar o Goiás e assumir a vice-liderança - precisava de um empate para tal. O CSA chegou à primeira página da tabela: com 35 pontos, subiu para a 8ª colocação.
As equipes voltam aos gramados já no fim de semana. No próximo domingo, o CSA vai até Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro, às 16h. No mesmo dia, o Botafogo, contando com o retorno da torcida, medirá forças com o Sampaio Corrêa, às 18h15, no Estádio Nilton Santos.
PRESSÃO AZULINA!O CSA começou a partida em cima. Movido pela força da torcida nas arquibancadas, o Azulão pressionou a saída de bola e não deu espaço para o Botafogo jogar. A equipe da casa ameaçava o gol de Diego Loureiro com chutes de média distância, chegando mais forte ao ataque.
PERIGOO primeiro chute do Botafogo, com uma atuação sem graça na etapa inicial, saiu apenas aos 42 minutos, quando Diego Gonçalves, após uma cabeçada, parou em uma grande defesa de Thiago Rodrigues. O Alvinegro, mesmo chegando pouco, ameaçou com mais perigo à meta adversária. De qualquer forma, os primeiros 45 minutos terminaram com o placar inalterado.
PRESENTE ADIANTADOO segundo tempo começou bem mais agitado que a etapa inicial, com as duas equipes tentando ir ao gol. O que o CSA não contava é que teria uma "ajudinha" para marcar. Em uma saída de bola, Diego Loureiro tocou nos pés de Marco Túlio que, completamente livre, finalizou de cobertura, encobriu o goleiro e abriu o placar para o Azulão.
VANTAGEM DOBRADA!O gol fez o CSA crescer na partida. Em uma partida ruim do Botafogo, o Azulão, que nada tinha a ver, aproveitou as chances que teve. Após jogada pelo lado direito, Iury Castilho recebeu livre dentro da área e só teve trabalho de empurrar para o fundo das redes.
FICHA TÉCNICACSA x Botafogo
Data e horário: 23/09/2021, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)Gramado: BomCartões amarelos: Ernandes (CSA); Warley e Kanu (BOT)Cartões vermelhos: -
Gols: Marco Túlio (1-0, 10'/2ºT); Iury Castilho (2-0, 25'/2ºT)
CSA: Thiago Rodrigues; Cristovam (Everton Silva 41'/2ºT), Matheus Felipe, Lucão, Ernandes; Geovane, Yuri (Geovane Silva 26'/2ºT); Iury Castilho (Giva Santos 26'/2ºT), Gabriel, Marco Túlio (Didira 26'/2ºT); Dellatorre (Bruno Mota 36'/2ºT). Técnico: Mozart.
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Carlinhos (Jonathan Silva 24'/2ºT); Luís Oyama, Barreto (Ricardinho 24'/2ºT); Warley (Luiz Henrique 24'/2ºT), Chay (Cesinha 35'/2ºT), Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura 35'/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.