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Crysthyan Lucas assina contrato com o Fluminense até 2025 com multa superior a R$ 330 milhões

Jovem de 16 anos firma o vínculo longo com o Tricolor e segue caminho de outras crias da base do clube; centroavante vai integrar o sub-17...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 18:48
Crédito: Reprodução
O Fluminense assinou o primeiro contrato de mais um jogador criado na base. Nesta terça-feira, o clube garantiu o vínculo com o centroavante Crysthyan Lucas, de 16 anos. O compromisso foi firmado até o fim de 2025 e tem multa rescisória chegando aos 50 milhões de euros (cerca de R$ 334 milhões na cotação atual).
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
O jogador está no Tricolor desde 2016. A legislação da Fifa permite que jovens abaixo dos 18 anos assinem por, no máximo, três anos. Mesmo assim, o Fluminense fez com Crysthyan o mesmo que já havia realizado com o volante Luis Fernando, o meia Arthur e o lateral-esquerdo Jefté. A CBF permite contratos maiores. Entenda a situação aqui.
Veja a tabela completa da Libertadores
- Desde criança trabalho duro para dar esse passo importante na minha carreira. Hoje assinei meu 1º contrato profissional com o Fluminense com apenas 16 anos. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família que sempre está ao meu lado e ao meu empresário Marcelo Costa, da M&M Sports. Isso é só o começo - escreveu.
Crysthyan Lucas é um dos destaques de sua geração e fará parte da equipe Sub-17 do Fluminense, que perdeu diversos atletas da antiga "Geração dos Sonhos".

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