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futebol

Cruzeiro x Villa Nova. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa tenta manter a liderança diante da equipe de Nova Lima, neste domingo, 20 de fevereiro, no Independência...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2022 às 15:03
Cruzeiro e Villa Nova entram em campo neste domingo, 20 de fevereiro, às 11h, no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa, líder da competição, com 18 pontos, tenta ampliar sua vantagem ante aos rivais no confronto com o Leão, sétimo, com oito pontos na classificação geral. O time azul terá poucas mudanças na equipe, mesmo com o técnico Paulo Pezzolano mantendo o seu rodízio de jogadores. A ideia é mexer menos na equipe, tendo uma base solidificada. Já no Villa, Bruno Pivetti não fará mudanças, pois terá quase todo o elenco, a exceção de Gabriel Furtado, que segue de fora por questões físicas. O time deve ser o mesmo que vendeu a Caldense em casa por 2 a 0, tirando o Leão de perto do Z2, para ainda sonhar com vaga na Série D, ou até mesmo nas semifinais da competição. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO X VILLA NOVA Data: 20 de fevereiro de 2022Horário: 11h(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Antônio Márcio Pereira da SilvaAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Helen Aparecida Gonçalves AraújoOnde assistir: Tempo Sports e OnefootballOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo (Geovane), Eduardo Brock, Maicon e Matheus Bidu (Rafael Santos); Willian Oliveira, Adriano (Filipe Machado), Giovanni e João Paulo; Waguininho e Edu. Desfalques: nenhum
VILLA NOVA (Técnico: Bruno Pivetti)
Glaycon, Danilo Belão. Diego Landis , Kadu e Hipólito; Wesley, Gustavo Crecci, Matheus Lima e Renan Mota; Thiago Mosquito e Branquinho Desfalque: Gabriel Furtado(lesionado)
Crédito: ARaposavemdeumavitóriasuadaemcasadiantedoUberlândiaeencaraumVillaNovaembaladodepoisdaprimeiravitórianoEstadual-(@Staff_images/Cruzeiro

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