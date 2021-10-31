Cruzeiro x Vila Nova. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro recebe o Vila Nova-GO nesta segunda-feira, 1º de novembro, no Independência, pela 33ª rodada do Brasileirão da Série B. A Raposa, sem chances de acesso, busca terminar o campeonato de forma digna e afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento. Já o time goiano tentará se aproximar do G4, apesar de suas chances de acesso serem remotas. A equipe mineira está na 14ª posição, com 39 pontos, quatro a mais do que o Londrina, primeiro time no Z4 e próximo rival da Raposa. O Vila está em 10º lugar, com 42 pontos. O técnico Vanderlei Luxemburgo não terá Vitor Leque, suspenso, mas relacionou Jean Victor, que se recuperou de lesão. Matheus Pereira segue fora por um problema no cotovelo. No ataque, Marcelo Moreno deverá entrar na vaga do jovem da base. Pelos lados do Vila, Higo Magalhães não terá problemas e contará com força máxima para encarar a Raposa em Belo Horizonte.