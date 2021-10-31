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futebol

Cruzeiro x Vila Nova. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa, sem chances de acesso, luta para afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento à Série C...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 15:44
Crédito: No jogo do turno, a partida terminou empatada por 0 a 0 em Goiânia-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro recebe o Vila Nova-GO nesta segunda-feira, 1º de novembro, no Independência, pela 33ª rodada do Brasileirão da Série B. A Raposa, sem chances de acesso, busca terminar o campeonato de forma digna e afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento. Já o time goiano tentará se aproximar do G4, apesar de suas chances de acesso serem remotas. A equipe mineira está na 14ª posição, com 39 pontos, quatro a mais do que o Londrina, primeiro time no Z4 e próximo rival da Raposa. O Vila está em 10º lugar, com 42 pontos. O técnico Vanderlei Luxemburgo não terá Vitor Leque, suspenso, mas relacionou Jean Victor, que se recuperou de lesão. Matheus Pereira segue fora por um problema no cotovelo. No ataque, Marcelo Moreno deverá entrar na vaga do jovem da base. Pelos lados do Vila, Higo Magalhães não terá problemas e contará com força máxima para encarar a Raposa em Belo Horizonte.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO x VILA NOVAData: 1º de novembro de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves (ambos do PA)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)
Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Bruno José, Marcelo Moreno e Thiago Desfalques: Matheus Pereira e Marco Antônio (lesionados), Vitor Leque (suspenso) VILA NOVA (Técnico:Higo Magalhães) Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares, Clayton e Alesson.
Desfalques: nenhum

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