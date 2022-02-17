Cruzeiro x Uberlândia. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O líder Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, às 20h, contra o Uberlândia, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, no Independência. A Raposa está com 15 pontos e pode ampliar sua vantagem ante dos rivais na ponta da competição. O Verdão está na 10ª posição, com cinco pontos em seis jogos. O time do Triângulo Mineiro vem fazendo uma campanha ruim e sua luta está sendo contra o rebaixamento. A equipe do técnico Paulo Pezzolano vem em uma crescente e começa a pensar nos seus próximos desafios, no Estadual e na Copa do Brasil, no dia 23, quando estreia na competição diante do Sergipe. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO X UBERL NDIA Data: 17 de fevereiro de 2022Horário: 20 h(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Murilo MissonAssistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida da CostaOnde assistir: Tempo Sports e One Football Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolanoi)