Cruzeiro x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas quartas da Copinha

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Quem vencer, pega o vencedor de Palmeiras e Oeste. nas semifinais. O São Paulo terá um desfalque certo na zaga para o confronto. Luizão sofreu uma fratura na face e está fora da Copinha. Guilherme deve ser o substituto e fazer dupla na defesa com Beraldo.