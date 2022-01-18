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Cruzeiro x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas quartas da Copinha

Clubes se enfrentam em busca de uma vaga na semifinal da maior competição de base do Brasil. Raposa eliminou o Desportivo Brasil, enquanto o Tricolor venceu o Vasco...
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Publicado em 

18 jan 2022 às 18:30

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:30

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Quem vencer, pega o vencedor de Palmeiras e Oeste. nas semifinais. O São Paulo terá um desfalque certo na zaga para o confronto. Luizão sofreu uma fratura na face e está fora da Copinha. Guilherme deve ser o substituto e fazer dupla na defesa com Beraldo.
já o Cruzeiro chega embalado após golear o Desportivo Brasil por 4 a 1. A Raposa, assim como o São Paulo, está invicto na competição.CRUZEIRO X SÃO PAULOData e hora: 19 de janeiro de 2022, às 21h30 (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Rodrigo Gomes Paes DominguesAuxiliares: Italo Magno de Paula Andrade e Leandra Aires CossetteTransmissão: SporTV e Rede Vida
SÃO PAULOYoung, Nathan, Beraldo, Guilherme e Pablo; Léo, Caio, Pedrinho e Vitinho; Talles Wander e Maioli. Técnico: Alex.
CRUZEIRODenivys, Geovane, Matheus, Paulo e Kaiki; Miticov, Ageu, Breno e Daniel; Igor e Victor Diniz. Técnico: Mário Henrique.
Crédito: CruzeiroeSãoPauloseenfrentampelasquartasdefinaldaCopinha(Foto:AndersonRodrigues/saopaulofc.net

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