Cruzeiro x Sampaio Corrêa. Onde seguir, palpites e prováveis times

Crédito: Na última rodada, o time azul perdeu para o líder Cuiabá e voltou a frequentar a zona do rebaixamento-Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro tenta driblar a crise e sair vencedor do duelo com o Sampaio Corrêa, que ocorrerá nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 18h30, no Mineirão, fechando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os dois times estão na zona do rebaixamento, ambos com 11 pontos anotados, porém com a Raposa tendo melhores critérios de desempate, ficando na 17ª posição, enquanto os maranhenses na 18ª colocação.

O time comandado por Ney Franco tenta driblar o mau desempenho em campo, a pressão externa de torcedores, que chegaram a invadir a Toca da Raposa II para cobrar melhores resultados, e até um cenário interno tenso, com cobranças sobre o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que foi eleito por aclamação para o triênio 2021-2023.