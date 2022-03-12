futebol

Cruzeiro x Pouso Alegre. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa busca reabilitação no Estadual e garantir sua classificação às semifinais do Campeonato Mineiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 20:32

Publicado em 12 de Março de 2022 às 20:32

Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam neste domingo, 13 de março, às 17h30, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa busca garantir sua classificação às semifinais do Estadual. Com mais três pontos, o time azul se garante na fase de mata-mata. O Cruzeiro está na 3ª posição, com 19 pontos e vem de uma derrota para o arquirrival Atlético-MG e tenta a reabilitação na competição. Já a equipe do Sul de Minas está 12ª colocação com seis pontos e luta contra o rebaixamento. O Pousão tem feito bons jogos e quase se classificou no meio de semana, quando empatou no tempo normal com o Coritiba, pela Copa do Brasil, mas foi eliminado da segunda fase nos pênaltis. A equipe do técnico Paulo Pezzolano terá três desfalques: Edu, que ainda se recupera da trombada que teve com o goleiro Everson no clássico com o Galo. Giovanni e Sidnei em recuperação física. Os jovens Jhoseffer, atacante e o meia Vitinho, foram relacionados para o confronto no Gigante da Pampulha pela primeira vez na carreira, demonstrando qe Pezzolano está sempre de olho na base estrelada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO X POUSO ALEGREData: 13 de março de 2022Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Mineirão,Belo Horizonte (MG)Árbitro: Emerson de Almeida FerreiraAssistentes: Marcus Vinicius Gomes e Leonardo Henrique PereiraOnde assistir: Tempo Sports e One Football
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro, João Paulo e Daniel Júnior; Vitor Roque e Waguininho Desfalques: Sidnei, Edu e Giovanni (problemas físicos) POUSO ALEGRE (Técnico: Francisco Diá)
Cairo, Nando, Renato Baiano, Luanderson e Elivélton Foguinho; Gledson, Carlinhos, Denner e Eberê; Iago e Hugo Freitas Desfalques: nenhum
