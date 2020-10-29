Cruzeiro x Paraná. Onde ver, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Paraná se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de outubro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando o turno da Série B 2020. A Raposa, sem perder a dois jogos, busca deixar a zona do rebaixamento antes de iniciar a segunda fase da competição. O clube mineiro ocupa a 18ª posição na tabela, com 17 pontos. Já o Paraná, busca entrar no G4, pois está na quinta posição, com 28 pontos, os mesmos da Ponte Preta, mas perde nos critérios de desempate para o time paulista. A equipe de Felipão venceu o Operário-PR e empatou com o Náutico, e tenta achar com o treinador uma equipe ideal para tentar outra vitória, a primeira em casa desde o triunfo sobre a Ponte Preta, no início do mês. FICHA TÉCNICACRUZEIRO x PARANÁData-Horário: 30 de outubro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Herman Brumel Vani(Ambos de SP)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, SporTV, Rádio Itatiaia-95.7FM, Super FM -91.7 Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz, Cacá, Ramon e Patrick Brey; Adriano e Jadsom; Airton, Régis e Marquinhos Gabriel; Marcelo Moreno. Técnico: Luiz Felipe Scolari Paraná: Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas, Higor Meritão, Renan Bressan e Thiago Alves; Andrey e Léo Castro.. Técnico: Alan Aal Palpites: a Raposa tem 25% de apostadores na vitória. O Paraná conta com 35% de apoiadores e o empate 40%.