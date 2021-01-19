Cruzeiro x Operário-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Ainda precisando de pelo menos três pontos para evitar qualquer chance de rebaixamento, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, 20 de janeiro, às 21h30, contra o Operário-PR, pela 36ª rodada da Série B.
O time azul, sem chances de acesso, está na 14ª posição, com 44 pontos, cinco a mais do que o Vitória-BA, 17º, primeiro na zona do rebaixamento. Em contrapartida, o Fantasma ainda sonha com a primeira divisão. A equipe do Paraná tem 51 pontos, na sétima posição, quatro a menos do que o quarto colocado Juventude.
O time do técnico Matheus Costa não terá o atacante Douglas Coutinho, nem os meias Tomas Bastos e Clayton, pois estão em recuperação física no DM do clube.
CONFIRA AS POSIÇÕES DE FANTASMA E RAPOSA NA TABELA DA SÉRIE B Já Felipão não terá desfalques, porém, tenta amenizar o turbulento ambiente do elenco, que convive com atrasos de salários e críticas por más atuações seguidas, que tiraram qualquer possibilidade do Cruzeiro voltar à primeira divisão em 2021, ano do seu centenário.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO x OPERÁRIO-PRData e horário: 20/01/2021, às 21H30Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Árbitro:Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Kildenn Tadeu (PB)Onde assistir: Premiere, SporTV e Globo MinasOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM 91,7 CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira (Rafael Luiz); Adriano e Filipe Machado; Giovanni, Airton, William Pottker e Rafael Sobis.Desfalques: sem desfalques OPERÁRIO-PR (Técnico:Matheus Costa)Martín Rodríguez; Alex Silva, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Leandro Vilela (Jiménez), Pedro Ken e Marcelo; Jean Carlo, Ricardo Bueno e Rafael Oller.Desfalques: Douglas Coutinho, Tomas Bastos e Clayton (lesionados)