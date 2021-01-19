Cruzeiro x Operário-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Ainda precisando de pelo menos três pontos para evitar qualquer chance de rebaixamento, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, 20 de janeiro, às 21h30, contra o Operário-PR, pela 36ª rodada da Série B.

O time azul, sem chances de acesso, está na 14ª posição, com 44 pontos, cinco a mais do que o Vitória-BA, 17º, primeiro na zona do rebaixamento. Em contrapartida, o Fantasma ainda sonha com a primeira divisão. A equipe do Paraná tem 51 pontos, na sétima posição, quatro a menos do que o quarto colocado Juventude.

O time do técnico Matheus Costa não terá o atacante Douglas Coutinho, nem os meias Tomas Bastos e Clayton, pois estão em recuperação física no DM do clube.

CONFIRA AS POSIÇÕES DE FANTASMA E RAPOSA NA TABELA DA SÉRIE B Já Felipão não terá desfalques, porém, tenta amenizar o turbulento ambiente do elenco, que convive com atrasos de salários e críticas por más atuações seguidas, que tiraram qualquer possibilidade do Cruzeiro voltar à primeira divisão em 2021, ano do seu centenário.