Cruzeiro x Oeste. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira, 13 de janeiro, para encarar o Oeste, lanterna da Série B, às 21h30, no Independência, pela 34ª rodada do campeonato. Com 44 pontos, o time mineiro quer chegar aos 47 e confirmar de vez sua permanência na segunda divisão de 2021, zerando o risco de rebaixamento. E, a Raposa encarar o pior time da competição, que tem apenas 23 pontos, com cinco vitórias após 33 rodadas. Outra motivação do Cruzeiro para o jogo é conseguir vencer o Oeste, algo que não ocorreu no turno, quando o time celeste empatou, complicando de vez sua situação na Série B, sendo mais um jogo em que os comandados de Felipão deixaram escapar três pontos considerados “fáceis” de conquistar. O treinador celeste não terá o atacante Willian Pottker, suspenso por ter sido expulso contra o Sampaio Corrêa. O meia Giovanni Piccolomo também está fora. Mesmo tendo sido substituído, ele foi expulso pela arbitragem, desfalcando a Raposa. Outra baixa é do volante Jadsom Silva, que acionou o clube na Justiça do Trabalho.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Pelos lados do Oeste, o técnico Roberto Cavalo tenta motivar sua equipe para as rodadas finais e se agarrar a um “fio” de esperança de salvação, evitando a ida para a Série C. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X OESTEData e horário: 13/01/2021, às 21h30Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Ricardo Chianca (PE)Onde assistir: Globo Minas, Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM-95,7 e Super FM -91,7 CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)
Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Manoel e Matheus Pereira(Patrick Brey); Adriano, Filipe Machado e Ramon; Airton, Welinton e Rafael Sobis .Desfalques: Giovanni, Pottker(Suspensos) e Jadsom Silva(em litígio judicial com o clube)
OESTE (Técnico: Roberto Cavalo)Caíque França, Raj Ramos, Vitão, Maurício Barbosa e Rael; Lídio, Yuri, Caio; Pedrinho, Fábio e Bruno Alves.
Desfalques: sem ausências