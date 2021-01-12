Cruzeiro x Oeste. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira, 13 de janeiro, para encarar o Oeste, lanterna da Série B, às 21h30, no Independência, pela 34ª rodada do campeonato. Com 44 pontos, o time mineiro quer chegar aos 47 e confirmar de vez sua permanência na segunda divisão de 2021, zerando o risco de rebaixamento. E, a Raposa encarar o pior time da competição, que tem apenas 23 pontos, com cinco vitórias após 33 rodadas. Outra motivação do Cruzeiro para o jogo é conseguir vencer o Oeste, algo que não ocorreu no turno, quando o time celeste empatou, complicando de vez sua situação na Série B, sendo mais um jogo em que os comandados de Felipão deixaram escapar três pontos considerados “fáceis” de conquistar. O treinador celeste não terá o atacante Willian Pottker, suspenso por ter sido expulso contra o Sampaio Corrêa. O meia Giovanni Piccolomo também está fora. Mesmo tendo sido substituído, ele foi expulso pela arbitragem, desfalcando a Raposa. Outra baixa é do volante Jadsom Silva, que acionou o clube na Justiça do Trabalho.