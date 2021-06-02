Cruzeiro x Juazeirense-BA. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Juazeirense entram em campo nesta quinta-feira, 3 de junho, às 16h30, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Mineirão. Tanto a Raposa quanto o time baiano vieram das fases iniciais da competição nacional e buscam avançar às oitavas de final do maior mata-mata do futebol nacional. O técnico Felipe Conceição tem novidades entre os relacionados, com o lateral-direito Klebinho ficando entre os atletas que estarão na partida contra o time da Bahia. O comandante da Raposa contará com os retornos de Eduardo Brock e Claudinho na relação de jogo. O meia Marcinho ficou de fora mais uma vez, pois está negociando sua saída para o CSA. Matheus Neris também ganhou nova chance na equipe no lugar de Adriano. Já o zagueiro Joseph e o volante Flávio estão de fora, pois já jogaram a Copa do Brasil pelo América-MG. Baianos e mineiros lutam para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil e uma premiação de R$ 2,7 milhões. Por jogar a terceira fase, as duas equipes já garantiram R$ 1,7 milhão. Cruzeiro e Juazeirense se enfrentam no duelo de volta no dia 9 de junho, em Juazeiro, na Bahia. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO x JUAZEIRENSEData: 3 de junho de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Natal da Silva Ramos Júnior (TO)Onde assistir: Premiere, SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)​Cruzeiro para a partida: Fábio; Cáceres, Wéverton, Ramón e Matheus Pereira; Matheus Neris (Adriano), Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis Desfalques: Flávio e Jpseph (já disputaram a Copa do Brasil pelo América-MG) JUAZEIRENSE (Técnico:Carlos Rabello)​Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena, Sílvio, Wendell e Daniel; Waguinho, Mineiro, Sapé e Clebson; Kesley e Tony Galego. Desfalques: Jamerson e Carlinhos (lesionados)