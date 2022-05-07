Cruzeiro x Grêmio: os prováveis times, desfalques e onde assistir

Cruzeiro e Grêmio, os maiores campeões da Copa do Brasil, se enfrentam neste domingo, às 16h, no Independência, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão. O duelo é inédito na competição, pois é a primeira vez na história que os dois times estão na segunda divisão simultaneamente. Raposa e o Tricolor gaúcho não se encontram em campeonatos nacionais desde 2019, quando estavam juntos na elite.E o último jogo foi justamente no Horto, pelo Brasileiro de 2019, quando o Grêmio aplicou uma goleada de 4 a 1 sobre o time mineiro, aumentando a crise azul, que culminou com o rebaixamento naquele ano. Na atual edição da Série B, a Raposa está com dez pontos, na quarta colocação, mesma pontuação do Grêmio, que está em terceiro, Ambos têm um jogo a menos do que Bahia, líder, e Sport, vice-líder. Os times O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, não contará com Leonardo Pais, Filipe Machado e João Paulo, todos com problemas físicos. No Grêmio, Roger Machado terá quatro desfalques certos. Ferreirinha, com lesão no músculo adutor da coxa direita, o lateral-direito Edilson lesão na posterior da coxa esquerda, o lateral-esquerdo Nicolas, suspenso e o zagueiro Kannemann, em recuperação de cirurgia no quadril, não estarão em campo contra a Raposa.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO X GRÊMIO Data: 8 de maio de 2022Horário: 16h (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)VAR: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: Globo Minas, RBS (Porto Alegre) e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)