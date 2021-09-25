Cruzeiro x CSA. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e CSA se enfrentam neste domingo, 26 de setembro, às 16h, no Independência, pela 26ª rodada do Brasileiro da Série B. Será um duelo de equipes que estão no meio da tabela e tentam avançar para se aproximar o G4. A equipe mineira está com 31 pontos,na 13ª posição, enquanto o time alagoano está em 9º, com 35 pontos na classificação. A partida vai promover o reencontro entre a Raposa a o técnico Mozart Santos, que teve 33% de aproveitamento no comanddo do Cruzeiro em 11 jogos. Mozart Santos não terá Ernandes, suspenso pelo terceiro amarelo, o meia Didira e o atacante Dellatorre, ambos com problemas físicos. No time azul, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá cinco desfalques. Marcelo Moreno e Eduardo Brock estão suspensos . Bruno José, Wellington Nem e Marcinho estão com problemas físicos e não jogam.