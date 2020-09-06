Cruzeiro x CRB. Onde acompanhar, palpites e prováveis times

Crédito: No último duelo, deu empate, mas o CRB avançou na Copa do Brasil. Será o terceiro encontro no ano-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Cruzeiro e CRB se encontram pela terceira vez em 2020. Foram dois jogos pela Copa do Brasil, quando os alagoanos eliminaram a Raposa da competição e, agora o primeiro pelo Brasileiro da Série B. O duelo será no Mineirão, às 20h, pela oitava rodada do campeonato.

Até o momento, o CRB tem saldo positivo no confronto, com uma vitória e um empate diante da Raposa. E, espera contar mais uma vez com o artilheiro Léo Gamalho, que marcou três gols no time azul nas duas vezes que o enfrentou.

Pelos lados da Raposa, a pressão é a palavra do momento na equipe, que está na zona do rebaixamento, sendo muito cobrado para buscar uma reação na competição. O time azul venceu três jogos, perdeu três e empatou um, marcando quatro pontos na classificação.

O CRB é o 7º com 12 pontos. Lembrando que o Cruzeiro pagou um débito de seis pontos negativos por uma punição da FIFA pelo não pagamento ao Al Wahda. Outro pressionado no lado azul é o técnico Enderson Moreira, que tem sido muito criticado pelo trabalho na Raposa. Outro resultado negativo pode significar a demissão do treinador do cargo.