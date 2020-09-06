Cruzeiro x CRB. Onde acompanhar, palpites e prováveis times

Cruzeiro e CRB se encontram pela terceira vez em 2020. Foram dois jogos pela Copa do Brasil, quando os alagoanos eliminaram a Raposa da competição e, agora o primeiro pelo Brasileiro da Série B. O duelo será no Mineirão, às 20h, pela oitava rodada do campeonato.
Até o momento, o CRB tem saldo positivo no confronto, com uma vitória e um empate diante da Raposa. E, espera contar mais uma vez com o artilheiro Léo Gamalho, que marcou três gols no time azul nas duas vezes que o enfrentou.
Pelos lados da Raposa, a pressão é a palavra do momento na equipe, que está na zona do rebaixamento, sendo muito cobrado para buscar uma reação na competição. O time azul venceu três jogos, perdeu três e empatou um, marcando quatro pontos na classificação.
O CRB é o 7º com 12 pontos. Lembrando que o Cruzeiro pagou um débito de seis pontos negativos por uma punição da FIFA pelo não pagamento ao Al Wahda. Outro pressionado no lado azul é o técnico Enderson Moreira, que tem sido muito criticado pelo trabalho na Raposa. Outro resultado negativo pode significar a demissão do treinador do cargo.
FICHA TÉCNICACRUZEIRO x CRBData-Horário: 7 de setembro, às 20hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes:Luciano Roggenbaum(PR) e Gizeli Casaril (SC)Onde acompanhar: Premiere, SporTV(menos para MG), Rádio Itatiaia, 95.7 FM e Super FM 91.7 FM Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Matheus Pereira; Henrique(Filipe Machado) Jadsom e Maurício(Régis); Arthur Caíke, Airton e Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira CRB: Victor Souza; Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Washington e Diego Torres; Magno Cruz, Luidy e Léo Gamalho Técnico: Marcelo Cabo Palpites: para 30% da redação vai dar CRB. Outros 25% creem na Raposa e os 45% restantes acham que o duelo ficará empatado.