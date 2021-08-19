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futebol

Cruzeiro x Confiança. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Invicto com Luxemburgo, a Raposa quer mais três pontos diante da equipe sergipana, e quebrar o incômodo tabu de nunca ter vencido o Proletário na Série B...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 19:22

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 19:22
Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Após vencer o Náutico por 1 a 0, na última terça-feira, 17 de agosto, pela Série B, o Cruzeiro terminou bem o primeiro turno e quer embalar na segunda metade do campeonato. A Raposa encara o Confiança nesta sexta-feira, 20, às 21h30, pela 20ª rodada da competição. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo tenta galgar postos na tabela de classificação. Atualmente ocupa a 14ª posição, com 21 pontos, 10 a menos do que o Goiás, quarto colocado e último time no G4. O Confiança está muito mal na Série B, contrastando com a boa campanha de 2020. O Proletário está em 19º , com 13 pontos. O time azul de Minas Gerais tenta acabar com uma incômoda escrita: nunca venceu o Confiança em duelos pela Série B. Em três encontros, desde o ano passado, foram duas derrotas, incluindo uma na estreia da competição deste ano, e um empate. Logo, o time sergipano tem vantagem no confronto com a Raposa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X CONFIANÇAData: 20 de agosto de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alex dos Santos e Éder Alexandre (ambos de SC)Onde assistir: SporTV (menos para BH) e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni; Bruno José, Rafael Sobis (Wellington Nem) e Marcelo Moreno Desfalques: Jean Victor (desgaste físico), Henrique (lesionado), Raúl Cáceres e Lucas Ventura (lesionados),Ariel Cabral (desgaste muscular) e Zé Eduardo (em preparação física), Matheus Néris (Covid-19) CONFIANÇA (Técnico: Zé Carlos-interino)
Michael, Jonathan Bocão, Vinicius Santana, Nery Bareiro e Lucas Sampaio; Serginho, Fernando Medeiros e Jhemerson; Robinho, Luidy e Hernane Brocador Desfalques: sem desfalques

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