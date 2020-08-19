Cruzeiro x Chapecoense. Onde ver, palpites e prováveis times

Para embalar de vez e se aproximar do G4 da Série B, o Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 21h, contra a Chapecoense, no Mineirão, pela quarta rodada da competição nacional. A Raposa venceu seus três primeiros jogos, mas tem apenas três tentos na tabela, pela punição da FIFA, que retirou seis pontos dos mineiros por débitos na entidade com o Al Wahda, dos Emirados Árabes. Mas, mesmo com uma pontuação negativa, já “paga”, o time celeste já deixou a zona do rebaixamento e se vencer os catarinenses, seria a quarta vitória seguida, que estão com quatro pontos, na 10ª posição, supera o rival e se aproxima do G4 da Série B, grande alvo cruzeirense na temporada. Para conseguir outro triunfo, o técnico Enderson Moreira terá seus principais jogadores à disposição, com a volta de Giovanni, Wellinton e Jean, que não jogaram contra o Figueirense, na rodada passada. Outra novidade deverá ser a presença de Arthur Caike, esperança para o ataque, no banco de reservas. Nos lados da Chape, que ainda busca se encaixar na Série B, o técnico Umberto Louzer terá todo o elenco à disposição e ainda com o retorno do atacante Rone, podendo colocar sua força máxima contra a Raposa no Mineirão. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO x CHAPECOENSEData-Horário: 20 de agosto, às 21hEstádio-Local: Orlando Scarpelli, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira (ambos de AL)Onde acompanhar: Premiere, SporTV, Rádio Itatiaia, 95,7 FM, Rádio Super FM, 91,7 FM Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Ariel Cabral, Jadsom, Régis e Maurício; Stênio e Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira Chapecoense: João Ricardo, Matheus Ribeiro, Joílson, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Anderson Leite, Foguinho, Willian Oliveira e Paulinho Mocellin; Aylon e Anselmo Ramon.Técnico: Umberto Louzer Palpites: o time mineiro embalado na Série B e conta com 45% de apostadores em sua vitória. A Chape tem a preferência de 35% e o empate 20%.