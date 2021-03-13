Cruzeiro x Athletic. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Após passar sufoco no duelo contra o São Raimundo-RR pela Copa o Brasil, o Cruzeiro volta a campo neste domingo, 14 de março, às 16h, contra o Athletic, de São João Del Rei, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa busca se consolidar no Estadual, pois está com quatro pontos, na sétima posição bem distante dos rivais América-MG e Atlético-MG. O time celeste irá encarar uma das sensações da competição até o momento. O Athletic, de Loco Abreu, está na terceira colocação com seus pontos e tentará surpreender a Raposa como fez a Caldense na segunda rodada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X ATHLETICData: 14 de março de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)Onde assistir: Globo Minas e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Eduardo Brock (Paulo) e Alan Ruschel(Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho(Marcinho); Airton , Bruno José (Felipe Augusto) e Rafael Sobis. Desfalques: Stênio e Weverton(Covid-19) ATHLETIC (Técnico: Cícero Júnior)​Lee, Diego Fumaça, Danilo, Sidimar e Nathan; Christian, Gabriel Galhardo, Ingro, Willian Júnior, Willian Mococa e Loco Abreu Desfalques: sem desfalques