Cruzeiro vence o Uberlândia em casa e segue líder no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro suou, mas conseguiu superar o Uberlândia por 2 a 1, gols de Matheus Bidu e Edu para a Raposa, com Naílson descontando para o Periquito do Triângulo, nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, contra o, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, no Independência. A Raposa chegou aos 18 pontos, voltou à liderança e ampliou sua vantagem ante dos rivais na ponta da competição. O Verdão está na 10ª posição, com cinco pontos em sete jogos, colado na zona de rebaixamento. O time do Triângulo Mineiro vem fazendo uma campanha ruim e sua luta está sendo contra o rebaixamento. Muitos erros da Raposa O Uberlândia não oferecia muito perigo ao gol de Rafael Cabral, mas os erros da equipe de Paulo Pezzolano foram sequenciais, inclusive no gol do Verdão, em falha de Eduardo Brock. O time não conseguia se impor totalmente sobre um rival pior tecnicamente. Rômulo e Giovanni também destoaram e foram peças pouco úteis na partida. Vitória veio com o faro de gol de Edu e a qualidade de Bidu A equipe estrelada não fez uma grande partida, permitindo que o Uberlândia tivesse chances de até sair com um ponto do Horto. Os três pontos podem ser creditados Às perfomances de Edu, artilheiro do time com três gols, e Matheus Bidu, que abriu o placar com uma bela cobrança de falta. Dificuldades de entrar no estádio Houve várias filas no lado de fora do Independência que dificultaram a entrada do torcedor do Cruzeiro. Segundo relatos, havia poucas entradas liberadas, gerando aglomerações. O gol da Raposa no primeiro tempo foi comemorado do lado de fora por muitos cruzeirenses. Próximos jogos O Cruzeiro encara o Villa Nova no domingo, 20 de fevereiro, às 11h, no Independência. Já o Verdão volta a campo na terça-feira, 22, às 19h, no Parque do Sabiá, contra o Uberlândia.